GemeenteBelangen Stadskanaal gaat verkiezingen in zonder wethouder én fractieleider

GemeenteBelangen Stadskanaal moet het na de gemeenteraadsverkiezingen in maart stellen zonder wethouder Peter Gelling en fractievoorzitter Boudy Meertens.

Beiden hebben raadslid Erik Bieze verteld om privéredenen te willen stoppen.

Niet niks

'Dat is jammer, we hebben een gat van twee mensen op de lijst', zegt Bieze in een reactie. 'De wethouder en de bazin van de fractie. Dat is niet niks. Van Boudy wist ik het al langer, onze wethouder vertelde me het onlangs.'

Klus afmaken

Wethouder Peter Gelling is al langere tijd uit de roulatie door een burn-out. 'Maar momenteel is hij weer voorzichtig aan het terugkeren', legt Bieze uit. 'Hij wil zijn klus afmaken richting de verkiezingen.'

GemeenteBelangen doet overigens wel mee aan de verkiezingen. 'Jazeker, dat sowieso', stelt Bieze, die zelf lijsttrekker is voor de partij.

Lees ook:

- PvdA en Gemeentebelangen zijn eruit in Westerwolde

- Afwijzing Gemeentebelangen 'kwam hard binnen' bij CDA