Flinke belastingverhoging voor Westerwoldse bedrijven

Er komt een belastingverhoging voor bedrijven in Westerwolde. De onroerendezaakbelasting wordt voor bedrijven in het voormalige Vlagtwedde met gemiddeld ruim 150 euro per jaar verhoogd.

Bedrijven in het voormalige Bellingwedde betalen zelfs bijna 190 euro meer.

Woningeigenaren

Ook woningeigenaren in Vlagtwedde gaan meer betalen: gemiddeld bijna 30 euro meer op jaarbasis. Woningeigenaren in de voormalige gemeente Bellingwedde krijgen juist een kleine korting van gemiddeld ruim 6 euro. Dat bevestigt PvdA-wethouder Bart Huizing.

Begrotingsoverschot

Het dagelijks bestuur van Westerwolde, bestaand uit Gemeentebelangen en de PvdA, verhoogt de kosten om een begrotingsoverschot te creëren.

'Op die manier hebben we financiële ruimte om beleid te kunnen ontwikkelen. De afgelopen jaren hebben de beide gemeenten beleidsarm gewerkt: nu we Westerwolde zijn willen we weer vooruit kijken', zegt Huizing.

'Stevige discussie'

De VVD in de fusiegemeente baalt van de verhoogde kosten voor bedrijven. Raadslid Pieter Dinkla bereidt zich alvast voor op 'een stevige discussie' met de coalitiepartijen.

Huizing vergelijkt op zijn beurt de onroerendezaakbelasting met bedrijven in andere gemeentes in onze provincie. 'Vergeleken met andere gemeentes was de belastingdruk in Bellingwedde en Vlagtwedde erg laag. En nog steeds zijn onze kosten niet hoog vergeleken met de rest van Groningen.'

