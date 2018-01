Lopend Vuur: Ik laat me niet leiden door code oranje of geel

De eerste storm van 2018 raast over ons land. Voor onder andere het Waddengebied en Friesland geldt code oranje. Voor de rest van Groningen geldt code geel.

Harde wind geeft altijd overlast. Bijvoorbeeld op de wegen. Het KNMI komt dan ook niet voor niets met de waarschuwingen. Zo betekent code oranje dat je voorbereid moet zijn op de omstandigheden.

Waar staat code oranje eigenlijk voor?

Op de site van het KNMI staat: 'Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.'

Laat jij je leiden?

Voor code geel geldt 'slechts' dat je alert moet zijn. Laat jij je leiden door code geel of oranje? Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag:

Praat mee!

Onzin of nuttig, dat waarschuwen met kleurcodes? We horen je mening graag. Je kan het doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288.

