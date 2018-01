Weinig animo voor pendeldienst tussen Treant-ziekenhuizen

De proef met de pendeldienst tussen de drie ziekenhuizen van Treant eindigt vrijdag. De belangstelling voor de bus was niet groot. Het aantal passagiers varieerde volgens Treant van 1 tot 27 per week.

Vanaf 9 oktober reden dagelijks pendelbussen tussen de locaties Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. Treant deed de proef omdat er geen rechtstreekse verbindingen met het openbaar vervoer zijn tussen de drie locaties.

Waardevol

'Het is waardevol dat we deze proef hebben uitgevoerd, want het vervoersprobleem was een veelgehoord knelpunt', zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. 'De ervaring leert dat mensen toch kiezen voor eigen vervoer of liever een beroep doen op familie of vrienden. De resultaten van de proef delen we graag met de gemeenten, zodat zij kunnen bepalen wat zij hiermee willen doen. Vervoer is immers primair een overheidstaak.'

Lees ook:

- Treant begint pendeldienst tussen ziekenhuizen