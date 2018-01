Fietsenmakers Paddepoel in beroep tegen boetes

Fietsenmakers Peter Oest en Martin Haijkens gaan in hoger beroep tegen het besluit van de rechter dat zij 22.000 euro aan boetes moeten betalen.

De dwangsommen werden de ondernemers opgelegd door de Vereniging van Eigenaren (VvE) van winkelcentrum Paddepoel, waar de twee Paddepoel Fietsen runnen. Het duo weigert zich te conformeren aan de openingstijden die de VvE eist.

'Niet betalen'

Het gaat onder meer om de avond- en zondagsopenstelling. Uit onvrede zegden de fietsenmakers hun lidmaatschap van de VvE op, maar de rechter oordeelde woensdagochtend dat dat niet per direct mocht.

De boetes die in de tussentijd zijn opgelegd, moeten dan ook betaald worden. 'Maar dat gaan wij absoluut niet doen', zegt Oest resoluut.

Wij gaan die boete absoluut niet betalen Peter Oest - fietsenmaker

Failliet

De twee zijn aangeslagen door de uitspraak van de rechter. 'We hadden verwacht dat we de contributie van de VvE hadden moeten betalen, maar niet dat we ook de boetes moeten voldoen', treurt Haijkens.

De opgelegde boetes bedragen tot nu toe 6000 euro voor enkele avonden die de fietsenmakers dichtbleven. 'Maar als de VvE alle avonden dat we dicht zijn gebleven daarbij optellen, dan komen daar nog tienduizenden euro's bij. Dan zou de zaak zeker failliet gaan', rekent Haijkens voor.

Boze reacties

Op Twitter is veel verontwaardiging over de uitspraak dat de ondernemers de boete moeten betalen. Verschillende ondernemers halen uit naar de VvE.

Lees ook:

- Rechter veroordeelt Paddepoel Fietsen tot betalen van boetes in koopzondagenruzie

- Burgemeester Den Oudsten doet aangifte van lekken Paddepoel-stukken

- Stadsadvocaat aan het werk gezet in koopzondagenconflict Paddepoel

- Uitspraak in rechtszaak koopzondagenconflict uitgesteld naar januari

- Actie geëist in koopzondagenconflict: 'Wie is nou de baas in de stad?'