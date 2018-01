Arbitrageteam van CVW verhuist naar NAM

Het arbitrageteam van het Centrum Veilig Wonen (CVW) is per 1 januari verhuisd naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De verhuizing is het gevolg van de veranderende rol van het CVW, dat een pure uitvoeringsinstantie wordt op afstand van de NAM.

Het arbitrageteam bereidt rechtszittingen voor en voert verweer bij schadeafwikkelingszaken die aan de Arbiter Bodembeweging worden voorgelegd.

Kritiek

Er was eerder veel kritiek dat de NAM een vinger in de pap had bij het CVW bij de afwikkeling van de schade. Door de verhuizing van het arbitrageteam wordt er afstand gecreëerd. Bij het arbitrageteam werken ongeveer dertien mensen.

Lees ook:

- Voormalig CVW-directeur Peter Kruyt onverwacht overleden

- Tweede Kamer vindt miljoenenwinst van CVW ongewenst

- Nieuwe directeur voor Centrum Veilig Wonen: Geeke Feiter