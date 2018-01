Minder bezoekers voor Wildlands

Iets meer dan één miljoen mensen wisten Wildlands Adventure Zoo in Emmen in 2017 te vinden. Dat zijn bijna 400.000 bezoekers minder dan in het openingsjaar daarvoor. Toen kwamen er 1,4 miljoen mensen op het park in Emmen af.

Over het precieze aantal bezoekers in het afgelopen jaar blijft het bedrijf vaag. 'Het zijn net iets meer dan een miljoen', zegt Hanneke Wijshake van Wildlands tegen RTV Drenthe. 'Als het er bijna 1,1 miljoen waren, hadden we dat wel naar boven afgerond.'

Wel verwacht

Wildlands zegt de daling te hebben verwacht, 'omdat het tweede jaar altijd minder is dan het openingsjaar.'

Waar Wildlands in het begin optimistisch was en hoopte op jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers voor een gezonde exploitatie, is deze verwachting tussentijds bijgesteld. Wijshake: 'Je hoopt wel altijd op meer, zodat je een buffertje kunt opbouwen.'

Achtbaan en baby-olifanten

Vooralsnog ziet het bedrijf geen grote problemen. Doordat er in het openingsjaar van het park meer bezoekers kwamen dan verwacht, is de investering voor de achtbaan naar voren gehaald.

'Anders hadden we deze pas in 2019 gedaan. We hebben zin in 2018 en kijken uit naar wat ons te wachten staat', verwijst Wijshake naar de achtbaan die in het voorjaar klaar is. Bovendien komt ook de geboorte van twee baby-olifantjes eraan.

