Veel neerslag: gemaal bij Termunterzijl gaat aan (update)

Waterschap Hunze en Aa's zet gemaal Rozema bij Termunterzijl aan om het vele regenwater af te voeren.

Normaal wordt het water richting zee gevoerd via de spuisluizen, maar omdat de waterstand door de storm op zee ook hoog is, kan dat nu niet.

Hoger dan normaal

De verwachte waterstand is woensdagnacht NAP +0,85m. Dat is zo'n dertig centimeter hoger dan normaal. 'Je merkt gewoon dat het overal klets- en kletsnat is', constateert dijkgraaf Geert Jan ten Brink van Hunze en Aa's.

Het waterschap verwacht donderdag en vrijdag wel weer te kunnen spuien.

Coupure

Bij Delfzijl verwacht waterschap Noorderzijlvest op het hoogtepunt een waterstand van 2.90 meter boven NAP. Dat is net niet genoeg om de dijkdoorgangen te sluiten. De coupure gaat namelijk dicht vanaf drie meter boven NAP.

Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hebben wel een gezamenlijke coupureploeg die woensdagavond de waterstand in de gaten houdt. Dijkbewaking is nog niet aan de orde.

Lees ook:

- Liveblog: Storm in Groningen - eerste schade zichtbaar

- Storm op komst: waterschappen spuien water

- Waterschap treft maatregelen voor nieuwjaarsstorm