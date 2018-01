BIOS-groep en Connexxion staan lijnrecht tegenover elkaar tijdens kort geding

Deel dit artikel:











Regiovervoer Groningen en vervoersmaatschappij Connexxion geven geen centimeter toe in de strijd die is ontstaan over de overgang van personeel.

Dat bleek woensdag tijdens een kort geding voor de rechtbank in Groningen. 1 januari 2018 Regiovervoer Groningen voerde in opdracht van de BIOS-groep tot 1 januari 2018 het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer uit in de stad Groningen en Haren. Vanaf die datum werd het overgenomen door Connexxion, die de aanbesteding had gewonnen. Weigering Regiovervoer Groningen vindt dat Connexxion al het vaste personeel moet overnemen omdat er sprake is van een zogeheten 'overgang van onderneming'. Het gaat om ongeveer 50 mensen. De organisatie spande een kort geding aan tegen Connexion omdat deze dat weigerde. Connexxion zegt dat er sprake is van een 'overgang van contract'. Dat houdt de verplichting in om slechts 75 procent van het vaste personeel over te nemen. 'Willens en wetens' Ook in dat geval houdt Connexxion zich niet aan de afspraken, betoogde advocaat Van Kranenburg van Regiovervoer Groningen. Volgens haar hebben zeker 14 mensen die daar wel recht op zouden hebben geen volwaardig nieuw contract aangeboden gekregen. Van Kranenburg: 'Het staat vast dat ze dat niet hebben gedaan en het vermoeden is dat ze dat willens en wetens niet hebben gedaan'. 'Volgens de regels' Advocaat Schouten van Connexxion bestrijdt dat. Volgens hem heeft de vervoersmaatschappij volgens de regels gehandeld. Hij wilde woensdag verder niet voor de microfoon van RTV Noord reageren. De rechter doet donderdag 11 januari uitspraak. Lees ook: - BIOS-groep sleept Connexxion voor de rechter

