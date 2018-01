Deel dit artikel:











Enquête: Wat vind jij van de gemeentepolitiek? De gemeenteraad van Stadskanaal (Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Gemeenten gaan over van alles. Van het inzamelen van afval tot de huishoudelijke hulp. Met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet (21 maart) zijn we benieuwd hoe jij over de gemeentepolitiek denkt.

Hebben ze wel de juiste prioriteiten? Waar zijn ze volgens jou goed in, en waarin minder goed? Vragenlijst Via een korte vragenlijst proberen we erachter te komen hoe over de gemeentepolitiek wordt gedacht. We doen deze enquête samen met de NOS en andere regionale omroepen. Je kunt je mening geven door een korte vragenlijst in te vullen via deze link.