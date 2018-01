Pieter Sijpersma doet extern onderzoek naar vuurwerk-item RTV Noord

Pieter Sijpersma, oud-hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden, gaat het externe onderzoek uitvoeren naar de totstandkoming van een vuurwerk-item dat vorige week op TV Noord is uitgezonden.

Over dat onderwerp is commotie ontstaan nadat bleek dat één en dezelfde persoon in de videoreportage optreedt als geanonimiseerde leverancier van illegaal vuurwerk én als handelaar in legaal vuurwerk. Later bleek dat de maker van het onderwerp een vuurwerkpakket cadeau heeft gekregen van de handelaar.

Reconstructie

Sijpersma gaat een onafhankelijke reconstructie maken van de totstandkoming van de productie, de rollen van alle betrokkenen en hoe de beslissingen zijn genomen. Ook gaat hij beoordelen of de journalistieke professionaliteit in het geding is.

Geen banden met Noord

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord. Hij zegt blij te zijn dat Sijpersma de klus wil uitvoeren: 'Pieter Sijpersma is een grote naam in journalistiek Nederland, hij kent de noordelijke journalistieke wereld maar heeft geen banden met RTV Noord.'

Zo snel mogelijk

Pieter Sijpersma trad in 2017 na dertien jaar terug als hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden en was in het verleden ook voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Hij hoopt zijn onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

