Damster eenmansmuseum opnieuw als beste gewaardeerd

Museum Møhlmann in Appingedam heeft de eerste prijs gewonnen bij de uitreiking van de Museumkwartier.nl Awards.

Uit ruim duizend musea waardeerde het publiek het Damster museum als beste. Directeur Rob Møhlmann mocht de award vorig jaar ook al in ontvangst nemen.

Museum Møhlmann wist het Biesbosch MuseumEiland (Werkendam, Zuid-Holland) en Kempenmuseum De Acht Zaligheden (Eersel, Noord-Brabant) achter zich te laten.

Bijzondere sfeer

Directeur Rob Møhlmann liet weten blij te zijn dat het publiek zijn museum zo waardeert. 'Stemmers roemen het museum vanwege de bijzondere sfeer, de mooie locatie en de afwisseling in de exposities. Dat maakt mij trots', laat hij weten. Museum Møhlmann herbergt voornamelijk realistische en figuratieve kunst.

De winnende musea ontvangen een officiële onderscheiding en worden daarnaast gratis gepromoot in het magazine Alles over Geschiedenis, toeristische folders en via Museumkwartier.nl.

