Op de Provincialeweg N367 in Oude Pekela is woensdagmiddag een automobilist door nog onbekende oorzaak vlak na een rotonde van de weg geraakt.

De auto is tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder wordt in de ambulance behandeld. Het is niet bekend of het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.