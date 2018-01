Houwerzijl doet toch mee aan verkiezingen

Harrie Houwerzijl heeft zich bedacht en doet toch mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Eind vorig jaar maakte het flamboyante raadslid bekend te stoppen met de lokale politiek, maar daar komt hij dus op terug.

Houwerzijl is bijna twintig jaar actief voor de gemeentepolitiek. Eerst als wethouder, daarna als VVD-raadslid. Na onenigheid binnen die partij, begon hij na de zomervakantie voor zichzelf als Lijst Houwerzijl.

Twijfel is geen zwakte

De 71-jarige Delfzijlster is bezorgd over de toekomst van de havenstad. Hij durft het stokje nog niet door te geven aan de 'jeugd': 'Ik ben nog te jong, ik kan nog teveel en ik weet nog teveel om te stoppen. Daarnaast zie ik twijfel niet als zwakte.'

Bijzonder is het feit dat Houwerzijl zich niet heeft geregistreerd als partij. Daarom staat hij samen met z'n kandidaten enkel met een nummer op de kieslijst. Waar alle andere partijen bovenaan hun partijnaam hebben staan, ziet Houwerzijl bijvoorbeeld 'Lijst 14', met pas daaronder de kandidaten.

Sloop en versterking

Het raadslid wil ook doorgaan vanwege de aankomende versterkingsopgave. Mogelijk moeten duizenden woningen in Delfzijl worden aangepakt: 'Ik heb jaren geleden de afbraak meegemaakt, met veel sociale problemen. Ik kan door mijn ervaring daar een belangrijke bijdrage aan geven.'

Als Houwerzijl genoeg stemmen krijgt, blijft hij hoogstwaarschijnlijk niet vier jaar lang in de raad. De gemeente Delfzijl gaat fuseren met de gemeenten Appingedam en Loppersum. Die fusie is op 1 januari 2020 of 1 januari 2021.

Lees ook:

- Raadslid Harrie Houwerzijl verlaat Delfzijlster raad

- Houwerzijl zegt sorry: 'Ik voel me een zondaar'

- Houwerzijl breekt met VVD

- VVD wil zetel terug van Houwerzijl