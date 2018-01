Noord Vandaag: 'Hou uw vrouw even vast, ze waait weg'

De eerste serieuze storm van het nieuwe jaar raasde woensdag over onze provincie. Het leverde leuke beelden op. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Zo nam verslaggever Ronald Niemeijer onder meer de proef op de som in de Eemshaven. Want hoe hard waaide het nou écht? (Vanaf 02:02)

Verder in Noord Vandaag:

- Het koopzondagenconflict in winkelcentrum Paddepoel kreeg vandaag een nieuw hoofdstuk. Peter Oest van Paddepoel Fietsen schrok zich wezenloos toen hij hoorde dat hij 22.000 euro moest betalen: 'Het lijkt wel alsof we in Noord-Korea zitten.' (Vanaf 06:45)

- De Menkemaborg in Uithuizen is de komende maanden dicht voor bezoekers vanwege herstelwerkzaamheden door de aardbevingsschade. 'Volgende week kan de aannemer er al in!' (Vanaf 11:56)

- Een deel van Wildervank kampte vandaag van een flinke wateroverlast. 'En het duurt nog wel een week voordat dit verholpen is.' (Vanaf 14:50)

- Tijdens de Neijoarsveziede in Winsum komen gebeurtenissen in het dorp op satirische wijze aan bod. 'Dat clublied van vv Winsum is echt verschrikkelijk slecht, sorry dat ik het zeg.' (Vanaf 16:50)

- Vanavond vindt het Internationaal Indoor Concours Hippique (IIVC) in Zuidbroek plaats. Aan de showavond doet een bijzondere Groninger mee en Ronald Niemeijer sprak met hem. (Vanaf 18:30)

De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.