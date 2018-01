Zeehondencentrum Pieterburen ziet bezoekersaantal toenemen

Zeehondencentrum Pieterburen sluit 2017 met een positief gevoel af. Met ruim 80.000 bezoekers kreeg het centrum 10.000 meer mensen over de vloer dan in 2016.

Het Zeehondencentrum voert de afgelopen jaren een nieuwe koers, en richt zich op bewustwording en grotere maatschappelijke betrokkenheid.

Waddenzee Wereldferfgoed

Naast de opvang van zeehonden richt het centrum zich meer en meer op de natuurlijke leefomgeving van het dier: Waddenzee Werelderfgoed. Het Zeehondencentrum laat ook onderzoek doen door eigen wetenschappers.

Binnenkort verrijst op het achterterrein van het centrum een nieuwe belevingstuin, 'de Waddenspeelplaats'. Hierin wordt onder andere de ontstaansgeschiedenis van het landschap zichtbaar gemaakt. Eind april 2018 is de feestelijke opening van het nieuwe terrein.

Resultaat van optelsom

Directeur Niek Kuizenga zegt dat de stijging van het aantal bezoekers het gevolg is van een optelsom. 'We zijn sowieso natuurlijk een leuk educatief uitje. Ik denk dat Groningers erg van ons houden en van zeehonden houden, en dat hebben ze ons laten weten.'

De zielige zeehond

Kuizenga vervolgt: 'Daarnaast hebben we de afgelopen jaren afscheid genomen van het verhaal van de zielige zeehond. De zeehond is eigenlijk de graadmeter van de Waddenzee, een top predator en het grootste roofdier wat we in Nederland hebben. Dat bredere verhaal vertellen we, funderen we wetenschappelijk en hebben we rondgebazuind.'

Persoonlijke aanpak

De directeur merkt dat mensen voornamelijk de persoonlijke verhalen van medewerkers en vrijwilliger waarderen. 'Wat niet heel veel mensen weten is dat we vijftien tot twintig internationale studenten hebben rondlopen. Die slapen en studeren daar, en hebben echt fantastische verhalen te vertellen. Die persoonlijke aanpak wordt enorm gewaardeerd.'

Nog aantrekkelijker

Kuizenga hoopt dat het bezoekersaantal in 2018 wederom meer dan 10 procent gaan stijgen. 'Dat lijkt me ook niet te hoog gegrepen, omdat we nog aantrekkelijker gaan worden de afgelopen jaren.' Hij doelt op de waddenspeelplaats. 'Daar kunnen we het verhaal en de dynamiek van de Waddenzee heel goed aanschouwelijk maken.'

