Gemeente Zuidhorn ziet toename van 57 inwoners over 2017

De brug over het Van Starkenborghkanaal in Zuidhorn (Foto: Henk Binnendijk / Groningen in Beeld)

De gemeente Zuidhorn telt woensdagavond 18.921 inwoners. Dat is een toename van 57 inwoners vergeleken met 1 januari 2017.

Burgemeester De Vries-Leggedoor maakte de cijfers woensdagavond bekend tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Het was tevens de laatste nieuwjaarsreceptie van Zuidhorn, want de gemeente houdt op te bestaan. Per 1 januari 2019 fuseert Zuidhorn, samen met Leek, Marum en Grootegast tot de gemeente Westerkwartier.

