Twee zilveren sauskommen zijn 65.000 euro waard, volgens taxateur

'Het is een erfstuk van de familie van mijn vaders kant. Ik vermoed dat het zo al heel lang in de familie zit.' Dat zegt een Groningse vrouw over twee sauskommen in het programma Tussen Kunst en Kitsch, dat werd opgenomen in het Groninger Museum.

Volgens zilverexpert Emiel Aardewerk zijn de sauskommen samen ongeveer 65.000 euro waard. 'Ik ben er helemaal weg van. Ze zijn eigenlijk heel simpel van vorm, er zitten geen ornamenten aan', zegt Aardewerk.

Zilver

'De enige versiering is die bovenrand, die in een doorbroken S vorm loopt. En twee handgrepen zitten erop. Voor de rest is het helemaal mooi glad, waardoor de licht weerkaatsende werking van het zilver mooi uitkomt', vervolgt Aardewerk.

'Het is het vroegste model sauskommen dat we kennen in het Nederlands zilver. En het is een paar, ook heel bijzonder. Die werden wel eens opgesplitst in erfenissen.'

18e eeuw

'De sauskommen zijn gemaakt in de 18e eeuw. Dit model hebben de Nederlanders overgenomen uit Frankrijk. Deze zijn in Leeuwarden gemaakt, in 1715', vervolgt Aardewerk.

'Ze zijn in zijn tweeën gemaakt, omdat het eten in die tijd op een andere manier werd opgediend dan we nu gewend zijn. Toen werden alle gerechten tegelijkertijd op tafel gezet. Je had enorm veel servieswerk nodig om dat te doen.'

Bankrekening in andere vorm

Dat deze sauskommen tegenwoordig zeldzaam zijn, komt volgens Aardewerk omdat de sauskommen werden gemaakt van hetzelfde materiaal als waar munten van gemaakt werden.

'Eigenlijk kijken we hier naar een bankrekening in een andere vorm. Als het geld weer nodig was, liet je de sauskommen omsmelten en dan werden er weer munten van geslagen', besluit Aardewerk.

