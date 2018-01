COA is kapitaal kwijt aan niet gebruikte azc's

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is veel geld kwijt aan de leegstand en het sluiten van niet-gebruikte asielzoekerscentra. Dat kostte het COA vorig jaar 250 miljoen euro, volgens De Telegraaf. Dat is een kwart van de begroting berekent het dagblad.

Baanverlies

In onze provincie sloot het COA afgelopen jaar in Onnen, Delfzijl, Bellingwolde Oude Pekela en Beerta een azc of noodopvang. Daardoor verloren minstens honderd medewerkers in het Noorden hun baan.



Half miljoen

Het COA betaalde een half miljoen euro aan de gemeente Pekela als compensatie voor het mislopen van huurinkomsten door het voortijdig sluiten van het azc. De gemeente Oldambt kreeg driehonderdduizend euro omdat de noodopvang in Beerta niet op tijd werd weggehaald.

