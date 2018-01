Locoburgemeester: 'Tevredenheid over crisisbeoordelingslocatie voor verwarde mensen'

Sinds een jaar biedt de crisisbeoordelingslocatie in Groningen verwarde mensen tijdelijk onderdak, zodat ze niet de cel in hoeven. Een geslaagd project, zegt locoburgemeester Ton Schroor.

Verwarde mensen: het is een probleem dat al sinds jaar en dag bestaat, zegt Schroor. 'En het aantal neemt ook toe. Dat komt doordat ze sneller naar huis worden gestuurd.'

Om tafel

De gemeente Groningen is op basis van signalen die afkomstig waren van de politie om tafel gegaan met de politie, Lentis en Verslavingszorg Noord-Nederland. 'Wat zouden we kunnen doen om mensen met verward gedrag niet in een cel te zetten, maar op een plek onder te brengen waar ze behandeld kunnen worden?', stelt Schoor.

Het functioneert

Het is de 'centrale boardingslocatie' geworden, geplaatst bij Lentis. Schroor: 'De politie is zeer tevreden en brengt er redelijk veel mensen naartoe, die eigenlijk niet in een cel horen maar daar anders wel terecht waren gekomen. Je ziet ook dat mensen zichzelf melden en dat familieleden daar mensen naartoe brengen. Dus het functioneert.'

Extra aandacht

Er is volgens de loco-burgemeester nog veel te doen om mensen die weer uit de crisisbeoordelingslocatie worden ontslagen, goed op te vangen. 'Daar moeten we het accent op leggen. Daar moet hulpverlening aanwezig zijn, die vanuit een bepaalde professie de vraag stelt: hoe gaat het met je?'

De psycholance

Ook kan Schroor zich voorstellen dat er in de toekomst nog een specialistische dienst uitrukt, in plaats van de politie: 'de psycholance'. Of daar voldoende geld voor is, moet nog blijken. De crisibeoordelingslocatie kan in ieder geval openblijven. 'Die locatie is gedekt, wij leveren daar als gemeente geld voor, evenals de partners zoals Lentis en het Rijk.'

Lees ook:

- Verwarde mensen niet langer cel in maar naar beoordelingskamer

- 'Je wordt tegenwoordig al snel als verward persoon gezien'

- Psycholance voor opvang verwarde personen rijdt in Drenthe

- 'Verplichte opname verwarde personen is buitenproportioneel'

- Verwarde personen: 'Soms is naar huis laten gaan beter dan gedwongen opnemen'