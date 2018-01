Qbuzz: 'Kans dat we vandaag nog gaan rijden is niet erg groot'

Wil je donderdag met de bus? Zoek dan maar een andere oplossing. Inmiddels hebben 120 medewerkers van Qbuzz zich ingeschreven voor de busstaking. De kans dat er nog bussen gaan rijden, lijkt miniem.

'De stakingsbereidheid is groot, maar dat hadden we ook wel verwacht', verklaart Qbuzz-woordvoerder Michel van den Mark.

Op inspelen

Van den Mark zegt dat Qbuzz doorgaans doet wat in haar macht ligt om de klachten van medewerkers te verhelpen. 'Wat je ziet in deze regio is dat het verkeer steeds drukker wordt. In en om Groningen wordt steeds meer gebouwd, de ringweg wordt aangepakt en we hebben problematiek in Assen gehad. Wat we doen, is daar continu op inspelen.'

Doorlopend

De manager vervolgt: 'Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar als er problemen zijn hebben we ze in beeld en proberen we ze in goed overleg op te lossen. Als bijvoorbeeld het plassen lastiger wordt (tussen ritten door, red.), doen we aanpassingen in overleg met chauffeurs. Dat doen we meerdere keren per jaar. Dus eigenlijk doen we dat doorlopend. '

Rijden: ja of nee?

Qbuzz gaat volgens Van den mark nu kijken hoeveel 'werkwilligen' er zijn, 'versus de mensen die staken'. Aan de hand daarvan zal worden besloten of de bussen vandaag gaan rijden. 'Maar die kans acht ik niet erg groot.' Het terrein aan de Peizerweg in de stad Groningen staat in ieder geval nog bomvol met Qbuzz-bussen.

Lees ook:

- Staking openbaar vervoer: wat rijdt wel en wat niet? (update)