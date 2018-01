Foutje: midwinterhoornkampioen moet titel inleveren

Harm Tammes uit Veele is zijn nationale titel in het midwinterhoornblazen binnen een week alweer kwijt. De organisatie maakte een fout bij de puntentelling.

Tammes werd op 28 december in Hardenberg kampioen in de categorie 'Gekuipte Hoorn'. Diezelfde titel sleepte hij in 2016 ook al binnen. Maar vlak na de jaarwisseling kreeg hij een telefoontje van de organiserende stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg. Er was een fout gemaakt.

Hogere score

Bij nadere controle van de cijferlijsten bleek dat Gezinus de Lange van de Ekelbloazers uit Zuidwolde hoger had gescoord dan Tammes. Tammes had een gemiddelde van 7,3 punten, De Lange scoorde een gemiddelde van 7,7.

'Dit is beroerd voor ons en voor Harm'

'Ik denk dat de puntentellers in de hectische omstandigheden na afloop van de wedstrijd de concentratie even kwijt zijn geraakt', zegt secretaris Ben Middag van de Midwinterhoornblazers Hardenberg. 'Dat is beroerd voor ons en voor Harm. Ik voel me er kort gezegd echt kloten onder.'

Geen goed gevoel

Nadat de fout werd geconstateerd, nam hij contact op met Harm Tammes en de Giezelbaargbloazers in Veele om het slechte nieuws te melden. 'We wilden er eerst eigenlijk geen publiciteit over', zegt Middag, 'maar daar had Harm geen goed gevoel over. Zaterdag hebben ze in Veele een midwinterhoornwandeling, waar iedereen hem dan zou feliciteren met zijn titel. Dat wilde hij niet.'

Slordig

'Het is wel een beetje slordig', zegt Tammes donderdagochtend nuchter, 'maar een fout maken is menselijk. Ik ben de schrik wel weer te boven. En ik ben niet boos'. Ben Middag is blij dat Tammes en de Giezelbaargbloazers de zaak sportief hebben opgevat: 'Het is allemaal gelukkig in goede harmonie gegaan.'

Excuses

Donderdagavond brengt een delegatie van de Midwinterhoornblazers uit Hardenberg een bezoek aan Tammes om excuses aan te bieden. Dan wordt ook de wisselbokaal meegenomen, zodat die kan worden overhandigd aan kampioen Gezinus de Lange in Zuidwolde.

Lees ook:

Groninger is Nederlands kampioen midwinterhoornblazen