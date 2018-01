Deel dit artikel:











Kiploze Noordshow gaat op zoek naar breder publiek (Foto: RTV Drenthe)

Konijnen, cavia's, duiven, kleine siervogels. Ze zijn er in alle soort en maten op de Noordshow in Assen. Toch mist er iets in de TT-hal: het gekakel van duizenden kippen.

De dieren zitten verplicht thuis, in hun eigen hok. De reden? Vogelgriep. Ook andere hoendersoorten, watervogels en pluimvee ontbreken op de grootste kleindierenshow van Nederland. Breder publiek Dat betekent niet dat de bezoekers geen waar voor hun geld krijgen. De organisatie van de Noordshow wil een breder publiek trekken en gaat daarom stapsgewijs meer accent leggen op de attractiewaarde en de beleving van de tentoonstelling. Digishow Zo is de organisatie een samenwerking aangegaan met DIGIshow, een digitale kleindierenshow op Facebook. Zaterdag geven konijnentrainers een doorlopende demonstratie waarbij ze met hun konijnen een parcours afleggen. Bezoekers kunnen met hun konijnen meedoen aan de demonstratie. Knuffelbak Ook is er onder meer een knuffelbak met konijnen waar kinderen zich kunnen vermaken en leren omgaan met dieren. De Noordshow duurt tot en met zaterdag. Lees ook: - Organisatie Noordshow: Bezoekers misgelopen door winterweer

