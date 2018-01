Rondje Groningen: Bierdouche voor Boef

Wat valt ons op in sociale media-berichten uit Stad en Ommeland? Elke dag zetten we het op een rij in Rondje Groningen. Met vandaag:

1) Ga vanaf hier zwemmend verder

Zwemmend van Vinkhuizen naar het centrum van Stad in plaats van fietsend? Het is in principe niet de bedoeling. En nu maar hopen dat het waterpeil dat op sommige plekken ook begrijpt.

2) Gaat-ie wel of gaat-ie niet?

Niet iedereen had zich goed verdiept of zijn of haar bus vandaag reed. Gelukkig bood sociale media uitkomst.

En dan zegt die verdraaide reisplanner juist het tegenovergestelde.

Als de staking je echt volledig was ontgaan, brachten de medewerkers van Qbuzz de vervelende mededeling zelfs persoonlijk.

3) Bier voor Boef

Rapper Boef kreeg tijdens Nieuwjaarsnacht een lift van drie vrouwen, nadat hij een lekke band had gekregen. Lief, zou je denken. Maar Boef noemde de vrouwen op Snapchat 'kechs' - hoeren in straattaal en dat werd hem niet in dank afgenomen.

Veel optredens van hem werden sindsdien afgezegd, maar vooralsnog is de rapper gewoon nog welkom op Noorderslag. En dat leverde óók weer reacties op.



Er is zelfs al een speciaal evenement aangemaakt om Boef voor zijn vrouwonvriendelijke uitspraken te belonen met bier. Alleen dan net even wat anders.

4) Vermist opgegeven

Iedere jaarwisseling laat z'n sporen na. En laat nou net het hulpmiddel om die sporen op te ruimen vermist zijn. Gelukkig is er een oplossing in zicht.



5) Vergeten

Misschien was-ie gewoon té mooi om mee te nemen?



6) Stukje historie

Groningen was tot 1874 een vestingstad met destijds zeven buitenpoorten. Daarnaast kende de stad binnenpoorten,. Twitteraar Ben maakte ons vandaag deelgenoot van een fraaie tekening van de Aapoort.



7) Tabee Station!

Het station van Roodeschool, de meest noordelijke van het land, was vandaag voor het laatst in gebruik. En daar werd nog even op gepaste wijze bij stilgestaan.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees andere edities hier.