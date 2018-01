Je goede voornemen wél realiseren? Laat je niet tegenhouden door de drie g's

Elk jaar vliegen de goede voornemens je om de oren, maar slechts één op de zes weet zijn of haar voornemen te realiseren. Er is echter een veel hoger succespercentage mogelijk, zegt André Aleman, hoogleraar Neuropsychologie bij het UMCG.

Stoppen met roken, minder geld uitgeven, meer sporten of gezonder eten. Het is allemaal een kwestie van gedragsverandering.

De drie g's

Dit mislukt echter vaak door de drie g's, beweert Aleman. Daaronder vallen gewoonte, gemak en genot. Die drie verhinderen verandering. Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat ingesleten gedragspatronen niet te veranderen zijn. Uit onderzoek komt namelijk niet alleen naar voren dat het mogelijk is, maar ook hoe je dat het best aan kunt pakken.

Concretiseren

Daarbij is het van belang om kleine stappen te nemen en die concreet te benoemen. Het helpt ook om te visualiseren: voor je te zien hoe je het uit gaat voeren. Bedenk de concrete handelingen die je moet doen om te slagen: bijvoorbeeld de wekker wat vroeger zetten als je de volgende ochtend wilt gaan sporten.

Complimenteren

Elke keer als je gesport hebt is het goed om jezelf ermee te complimenteren. De voldoening dat je je doel voor die dag gehaald hebt, werkt als beloning. Dat is beter dan een ongezonde beloning, zoals een snack of alcohol. Ook helpt het om regelmatig te bedenken hoe belangrijk je het doel vindt en dat je het prima kunt volhouden.

Smoesjes

Tot slot is het volgens Aleman van belang om je eigen 'smoesjes' door te hebben. Oftewel: excuses waardoor je niet hoeft te sporten. Zoals dat je het te druk hebt of te moe bent. 'Je moet van het nieuwe gedrag juist een routine maken waar je niet meer aan gaat tornen', besluit de hoogleraar Neuropsychologie.

