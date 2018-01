Buschauffeurs: 'We moeten nu even laten voelen dat het zo niet langer kan'

'We vinden het heel vervelend om vandaag alles plat te leggen, maar het is even niet anders. We moeten nu laten voelen dat het zo niet langer kan.'

De buschauffeurs die zich donderdagochtend in Veendam als staker inschreven, voelen zich niet serieus genomen door hun werkgever. Ze voeren actie voor onder meer vermindering van de werkdruk.

Actiebereidheid groot

De actiebereidheid onder de chauffeurs is groot, vertelt FNV-lid Lucas Wilthof. 'Hier in Veendam is het 100 procent. De jongens staken allemaal en schrijven zich massaal in.'

Collega Theo Hosman legt uit wat de chauffeurs dwars zit: 'De afgelopen zeven jaar worden de dienstregelingen zo in elkaar gedraaid dat we amper tussentijds even weg kunnen om te plassen of een kopje koffie te pakken. We zien dat het in Groningen steeds drukker wordt, steeds meer vertragingen. We komen daardoor steeds later uit Groningen en omdat die lijnen zijn gekoppeld, kunnen we geen kant op.'

'Nu zeggen we: stop!'

Volgens Hosman roepen de chauffeurs al een aantal jaren dat de dienstregelingen te strak zijn. 'Het blijft maar doorgaan. Nu zeggen we: stop!'

Het is niet voor het eerst dat de chauffeurs in de clinch liggen met hun werkgevers. Ook vorig jaar was het lastig om tot een akkoord te komen over een nieuwe cao.

'De onderhandelaars waren er toen maanden mee bezig, maar het lukte niet', vertelt Wilthof. 'En dan heb je op maandagavond een bijeenkomst waar massaal 'Staken!' wordt gezegd en nog geen 24 uur later gaat de werkgever akkoord. Daar heb je dan maanden voor met elkaar gesproken. We voelden ons toen niet serieus genomen door de werkgever en dat hebben we nu weer. We zijn nu al in september begonnen met de onderhandelingen, maar telkens wordt het uitgesteld en komen ze met andere voorstellen. Dan roep je dit soort dingen over jezelf af.'

Plaspauze

De eis is een loonsverhoging van 3,5 procent, maar ook de plaspauze is een belangrijk item voor de chauffeurs. 'Je moet je voorstellen dat je op kantoor zit en je mag vier uur niet naar het toilet', legt Hosman uit. 'Dat is wat er bij ons speelt. Tot een aantal jaren geleden konden we tussen twee ritten door wel even naar het toilet, hadden we ruimte van 10 tot 15 minuten. Nu is het heel efficiënt in elkaar gezet en hebben we maar 2 of 3 minuten om weer over te gaan op een andere lijn. De werkgevers weten dat ook wel, maar gezien de aanbestedingen en dergelijke moet alles altijd goedkoper. Daar worden wij nu de dupe van en dat pikken we niet.'

Lees ook:

- Staking openbaar vervoer: wat rijdt wel en wat niet?

- Qbuzz: 'Kans dat we vandaag nog gaan rijden is niet erg groot'

- Buschauffeurs staken: donderdag geen of minder bussen

- Groningse buschauffeurs zijn unaniem: 'We gaan staken'

- Buschauffeurs dreigen met staking op 4 januari