Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Duurzame producten mogen best iets meer kosten (Foto: Flickr / FaceMePLS)

In ons land blijken we bereid om iets meer te betalen voor duurzame producten. Uit onderzoek in opdracht van ABN AMRO blijkt dat we tien procent méér willen neertellen voor bijvoorbeeld een elektrische auto, zonnepanelen of een ander product dat het milieu minder belast.

We zijn ook steeds vaker bereid om tweedehands producten te kopen, maar dan moet dat product wel goed en goedkoper zijn. Driekwart klaar voor omschakeling Volgens de bank zijn consumenten klaar voor de omschakeling naar een duurzame economie. Driekwart van de ondervraagden zegt zich bewust te zijn van problemen als klimaatverandering en milieuvervuiling. Wil jij meer betalen? Hoe sta jij daarin? Ben jij bereid om iets meer te betalen om zo het milieu te ontlasten? Ons Lopend Vuur van vandaag: Praat mee! Koop jij regelmatig duurzame producten? Of zou je dat wel willen, maar kun je het niet betalen? We horen je mening graag. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288. Ik laat me niet leiden door code oranje of geel De eerste storm van 2018 is gaan liggen. Wij vroegen jou gisteren of jij je laat leiden door code oranje of geel. Een meerderheid van de stemmers (56,57 procent) laat weten zich hier niets van aan te trekken.