FC Groningen verhuurt Ruben Yttergård Jenssen aan oude club (update)

Middenvelder Ruben Yttergård Jenssen heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld. De Trots van het Noorden verhuurt de middenvelder voor de rest van het seizoen aan het Duitse 1.FC Kaiserslautern.

Jenssen drukt flink op de salarisbegroting en heeft dit seizoen een bijrol in het team van trainer Ernest Faber. Eind december werd hij in verband gebracht met verschillende Noorse clubs, maar hij vervolgt zijn carrière dus tijdelijk in Duitsland.

Enige club

'De Noorse interesse heeft zich niet doorgezet en op dit moment is Kaiserslautern de enige club die concreet is', liet directeur Hans Nijland eerder op de dag al weten tegenover RTV Noord. Die interesse is inmiddels omgezet in een huurdeal.

De hekkensluiter uit de Tweede Bundesliga is geen onbekende voor de Noorse middenvelder. Jenssen speelde tussen 2013 en 2016 ook al voor Die roten Teufel. Na de huurperiode heeft 1.FC Kaiserslautern tevens een optie tot koop op Jenssen.

