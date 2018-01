Meldpunt Vuurwerkoverlast krijgt 778 meldingen uit Stad

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn rond de jaarwisseling landelijk iets meer dan 53.000 vuurwerkklachten binnengekomen. In de gemeente Groningen waren 778 meldingen.

Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot woensdagmiddag om 13.00 uur.

De meeste klachten in Groningen (590) gaan over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken, 132 meldingen hebben te maken met overlast voor dieren.

Extra overlast

Het aantal landelijke klachten ligt 10 procent hoger dan een jaar geleden. De belangrijkste oorzaak van de extra overlast is dat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. De verkoop ging vier in plaats van drie dagen voor Oud en Nieuw van start, omdat Oudejaarsdag op een zondag viel.

