Makelaar in kerkspits Niezijl afgebroken

(Foto: Jan Been)

Het gaat nog wel even duren voordat de kerkspits van Niezijl is gerepareerd. De windvaan dreigt naar beneden te vallen nadat deze woensdag door de storm beschadigd raakte.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Het probleem is de krappe ruimte rondom de kerk. Daardoor wordt het moeilijk om de windvaan, die 25 meter boven de grond hangt, te bereiken.

Inspectie

Paul Visser, van Ellens Leidekkers in Groningen, neemt de schade op. Hij doet dat op verzoek van Stichting Oude Groningen Kerken, de eigenaar van de kerk. 'De makelaar is waarschijnlijk afgebroken', concludeert Visser na een visuele inspectie vanaf de grond.

De makelaar is de staande ronde balk die horizontaal door de kerkspits loopt. Die balk steekt ook boven de spits uit en op het uitstekende stuk zit de windvaan bevestigd. 'Ik vermoed dat die verrot is. Het metaal dat erin zit houdt de boel nog bij elkaar, maar het kan zomaar naar beneden vallen.'

'Te gevaarlijk'

'We hebben gisteren meteen het gebied rond de kerk afgezet. Het is te gevaarlijk om erbij in de buurt te komen', zegt Jorine Steigenga, van de plaatselijke kerkcommissie.

Volgens haar wordt het lastig om bij de windvaan te komen. 'Met een hoogwerker kun je er niet bij en ook vanuit de binnenkant van de kerk lukt het niet. Ik denk dat er een steiger moet komen. Duidelijk is in ieder geval dat de windvaan zo snel mogelijk van de spits moet worden gehaald om verdere schade te voorkomen.'