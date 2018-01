'Natuur in de war? Nee, het is een trend'

Officieel is de winter nog maar net begonnen, maar in de natuur lijkt het al lente. De hazelaar en de els zijn bijvoorbeeld al uitgelopen. Is de natuur van slag?

Volgens bioloog Jan Doevendans kan de natuur niet van slag raken. 'Het zijn allemaal wetmatigheden. Het was flink zweten onder de kerstboom. Als het dan 12 graden is en je hebt al een koude periode gehad, dan denken die bomen en struiken: het is alweer voorbij die winter. En die beginnen dan uit te botten.'

Al jaren aan de gang

Er is niets nieuws onder de zon, stelt Doevendans. 'Het is een trend, het is al jaren aan de gang. Het begint steeds vroeger. Maar het heeft gewoon met de temperatuur te maken. Dan beginnen de knoppen weer uit te botten en in die knop zit het toekomstig blad al helemaal keurig opgevouwen. Vervolgens is het een kwestie van water toevoegen en als de worteldruk de sapstroom op gang brengt, krijg je dit soort verschijnselen.'

Vorstperiode

Een periode met vorst zal de nieuwe knoppen niet ten goede komen. Fruittelers kunnen daar over meepraten. 'Als appel- of perenboer heb je dan pech. Ze kunnen het soms voorkomen door er water op te spuiten. Dan krijg je een buffer, maar soms gaat het mis. Tja, het hoort bij de klimaatverandering.'

'Of dat erg is voor de natuur? Voor de natuur is niets erg. Als één dood gaat, heeft de ander weer brood. Er wordt nu bij de noordpool gevochten om de olieconcessies. Dat betekent dat er in het verleden een tropische zee is geweest, anders kan daar geen olie zitten. Voor de natuur is er in tijd, in honderdduizenden, miljoenen jaren, niks aan de hand.'

