Laatste werkdag voor oude station Roodeschool

Het oude station aan de Stationsstraat in Roodeschool beleeft zijn laatste 'werkdag'. Tot donderdagmiddag kwart over vier rijdt de trein nog naar dit station.

Aan de Hooilandseweg in het dorp is een nieuw station gebouwd. Vanaf maandag kunnen passagiers hier gebruik van maken. Een week later wordt het station officieel geopend.

Naast het nieuwe station in Roodeschool komt ook een nieuw station in de Eemshaven. Tussen deze twee stations wordt van 4 tot en met 7 januari nog gewerkt aan en rond het spoor. De trein rijdt in deze periode niet verder dan Warffum. Er rijden bussen tussen Roodeschool en Warffum.

