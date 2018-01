FNV dreigt met nieuwe acties in streekvervoer

De landelijke staking in het streekvervoer krijgt mogelijk een vervolg. De chauffeurs willen concrete toezeggingen dat er iets aan de werkdruk wordt gedaan. Gebeurt dat niet, dan sluit vakbond FNV niet uit dat er vanaf 16 januari regionale acties worden gehouden in het streekvervoer.

'Het ligt helemaal aan de opstelling van de werkgever of het nodig is of niet', stelt regiobestuurder Pieter Beuzenberg van de FNV. 'Wij verwachten dat de werkgevers dit signaal van vandaag heel serieus gaan nemen, dat ze nu eindelijk komen met concrete verbeteringen. En niet dat ze alleen maar roepen dat ze willen praten.'

Concrete voorstellen

Volgens Beuzenberg hebben de werkgevers tijdens de cao-gesprekken geen enkel perspectief geboden op een goede uitkomst. 'Wij willen concreet horen van de werkgevers wat ze willen doen om de werkdruk te verminderen.'

Estafettestakingen

De eventuele vervolgacties vanaf 16 januari zullen volgens Beuzenberg estafettestakingen worden. Waar die beginnen, is nog niet duidelijk. 'Wat ons betreft gaat het in Groningen en Utrecht beginnen, maar dat moeten we nog met onze collega-vakbond afstemmen.'

Beuzenberg noemt de staking van donderdag 'geweldig geslaagd'. De stakingsbereidheid was volgens de FNV minimaal 85 procent en in het bijna het hele land lag het streekvervoer plat.

Lees ook:

- Buschauffeurs: 'We moeten nu even laten voelen dat het zo niet langer kan'

- Qbuzz: 'Er rijden definitief geen bussen vandaag'