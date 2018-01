ProRail doet aangifte tegen jongens die vastzaten in lift

ProRail gaat aangifte doen tegen de twee jongens die woensdag opgesloten zaten in de lift bij het station in Winsum.

Uit camerabeelden blijkt dat de jongens de lift moedwillig kapot hebben gemaakt.

Liftdeur forceren

De camerabeelden zijn bekeken door de politie in Groningen. Op de beelden is onder meer te zien dat de jongens bijna een uur lang hebben geprobeerd de liftdeur te forceren, zonder eerst op de liftknop te drukken. Als gevolg van het vandalisme is de lift uiteindelijk kapot gegaan en moest de brandweer komen om de jongens te bevrijden.

Schade vehalen

Door het uitvallen van de lift worden reizigers die op een lift zijn aangewezen, zwaar gedupeerd, stelt ProRail. De organisatie doet daarom aangifte wegens vandalisme en wil de schade aan de lift verhalen op de twee jongens.

