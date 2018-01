Gemeente Midden-Groningen weer open voor publiek

De inwoners van de nieuwe gemeente Midden-Groningen kunnen vanaf donderdag weer bellen naar de gemeente en de gemeentehuizen bezoeken. Alle systemen zijn weer in de lucht. 'En dat is wonderwel goed gegaan.'

Dat zegt gemeentesecretaris Henk Mulder. Hij vertelt dat een overgang naar nieuwe systemen wel even spannend is. 'Overheid en ICT is niet altijd een gelukkig huwelijk, leert de ervaring.'

Vanaf 1 januari zijn de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer opgegaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. En bij een nieuwe gemeente horen ook nieuwe systemen, zoals bijvoorbeeld een website en computersoftware.

Proefgedraaid

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben medewerkers een cursus gehad in het werken met de nieuwe systemen. Ook is er de afgelopen dagen al proefgedraaid.

Zo is bijvoorbeeld getest of het aanvragen van een paspoort of rijbewijs naar behoren gaat. 'We hebben collega's, van wie een document afliep, gevraagd of ze een nieuwe wilden aanvragen in de periode dat we nog niet geopend waren. Dat is allemaal goed gegaan.'

Drukker dan normaal

Dat de gemeente weer open is, was te merken aan de telefoontjes en bezoekers die binnenkwamen. Waar er normaal gesproken in de drie gemeenten opgeteld driehonderd telefoontjes binnenkomen op een ochtend, zijn dat er vandaag honderd meer. Ook was er veel aanloop in de gemeentehuizen in Menterwolde, Slochteren en Hoogezand.

Goede hoop

Dat alles nu goed werkt, geeft goede hoop voor de toekomst, zegt Mulder. 'Maar het moet natuurlijk in de praktijk blijken of alles goed blijft gaan als het bijvoorbeeld een keer écht volle bak is.'

