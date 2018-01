Café Hammingh is verkocht: 'Wij stappen uit, anderen stappen in en reizen verder'

Het duurde wat langer dan de bedoeling was, maar nu is het zover. Café Hammingh, het roemruchte etablissement aan het Reitdiep in Garnwerd, is verkocht.

Per 1 februari komt het in handen van de nieuwe eigenaren Frans Verhage en Sander Vrieling. Zij nemen het stokje over van Margriet van der Spek en Bert Lange, die het na 25 jaar voor gezien houden.

Vlak voor de jaarwisseling

Het café stond sinds maart vorig jaar te koop. Lange: 'Vlak voor de jaarwisseling kwam het opeens rond. Wij waren met Frans en Sander tot overeenstemming gekomen over de overname van het café en het deel van de inventaris dat van ons is. Maar daarna moesten zij het ook eens worden met Matthijs van der Ploeg, de eigenaar van het pand. En dat duurde wat langer.'

'Wat?! Zo snel al?'

'Al met al kwam het nieuws toch nog onverwacht', zegt De Lange. 'Ook voor onze gasten. Als ze horen dat we er per 1 februari mee stoppen, zeggen ze: 'Wat?! Zo snel al?'. Onze gasten ga ik het meest missen. Maar ik zie het zo: we zijn in 1993 op een rijdende trein gestapt. Nu zijn we bij het station gekomen waar we uitstappen. Anderen stappen in en reizen verder. Café Hammingh blijft bestaan.'

Authentieke sfeer

Volgens Lange willen de nieuwe eigenaren het één en ander aanpassen, maar de authentieke sfeer van het café behouden. Dat moet ook wel, want het pand heeft een monumentale status. Rigoureuze veranderingen zijn uit den boze.

Een uitstekend ondernemersduo

De vertrekkende uitbaters weten nog niet wat ze hierna gaan doen. 'Rentenieren zit er niet in, maar dat wil ik ook helemaal niet', zegt Lange. 'Er is nog niets concreets. Het enige dat vaststaat is dat ieder zijn eigen weg gaat.' Van der Spek en Lange waren levenspartners, maar tegenwoordig een 'uitstekend ondernemersduo', zoals Lange het verwoordt.

Eind deze maand komt er nog een afscheid voor de vaste gasten. Daarna is het aan de nieuwe eigenaren om de naam en faam van het café hoog te houden.

