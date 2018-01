Burgemeester Appingedam oppert nieuwe gemeentenaam: Fivelingo

Waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam noemt de toekomstige fusiegemeente met Delfzijl en Loppersum de gemeente Fivelingo.

Hij zei dat donderdagavond tijdens de traditionele nieuwjaarstoespraak. Dat deed hij met een knipoog, omdat de naam nog nader bepaald moet worden.

Over twee of drie jaar gaan Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen. Hoewel huwelijksdatum en naam nog ontbreken, wordt naar verwachting binnen enkele weken duidelijk voor welk jaar de colleges gaan: 2020 of 2021.

Bekt lekkerder

Hiemstra, voorstander van de herindeling, noemt de nieuwe gemeente Fivelingo een 'lonkend nieuw perspectief, maar daar zullen we met elkaar nog wel hard aan moeten werken.'

Hij vindt de naam historisch gezien goed passen bij het gebied. 'En geef toe: gemeente Fivelingo bekt toch veel lekkerder dan de gemeente DAL?'

Eisen daadkracht van Rijk

Iets minder enthousiast is de burgemeester over de versterkingsopgave in zijn gemeente. Met name in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam levert de versterking en sloop-nieuwbouw de nodige problemen op. Hiemstra ergert zich er ook aan dat het nieuwe schadeprotocol nog altijd niet van kracht is:

'Het is niet vijf voor twaalf, maar inmiddels dik twaalf uur. Het duurt allemaal veel te lang. We eisen nu actie en daadkracht van het Rijk!'

Eerste stemmen geteld

In zijn nieuwjaarstoespraak neemt Hiemstra ook nog een schot voor de boeg op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zegt als eerste Groningse gemeente klaar te willen zijn met het tellen van de stemmen.

Nu is dat dit jaar ook iets makkelijker, aangezien er maar zes of zeven Groningse gemeenten meedoen: Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Pekela, Veendam, Stadskanaal en mogelijk Haren. Veel andere gemeenten houden pas aan het einde van het jaar verkiezingen vanwege de herindeling.