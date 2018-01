Achter de schermen bij de musical: kleding wisselen als topsport

Drieëndertig acteurs die maar liefst driehonderd kledingstukken moeten wisselen in recordtijd. Welkom achter de schermen bij de tweede reeks van de musical die gemaakt is over het leven van Jacques J. d'Ancona.

Het stuk is gemaakt door GOOV Muziektheater. Vanwege het succes van vorig jaar is het stuk voor even terug op de planken. 'Dit is écht topsport' zegt Fred Rutting (57) uit Winsum, een van de hoofdrolspelers.

Contrast

Op het toneel van de Stadschouwburg is het stil en de zaal luistert aandacht naar een emotionele scene waarin een jonge d'Ancona na lange tijd weer zijn vader ziet. Iedereen houdt de adem in om te kijken hoe de scene afloopt. Maar het contrast met de wereld achter de schermen kon bijna niet groter zijn. Acteurs rennen daar koortsachtig heen en weer tussen de kledingrekken.

Supersnelle actie

De 33 acteurs doen hier hun kledingwissels - want de spelers hebben allemaal verschillende rollen. Het ene moment spelen ze een zuster, en het andere een kandidaat van de Soundmixshow. Daarvoor is steeds andere kleding en supersnelle actie nodig.

Half in m'n onderbroek

'Ja in de haast vergeet je wel eens wat essentieels. Bij de generale was ik vergeten een kledingstuk aan te trekken en toen stond ik half in mijn onderbroek op het podium. En dan moet je door', zegt Rutting. Hij vindt is trots om opnieuw met de musical in de Stadsschouwburg te staan. 'Het is toch een amateursgezelschap dat dit voor elkaar bokst'.

Geen geluid

De acteurs krioelen en rennen door elkaar heen op zoek naar de juiste pruik, de bril, de stropdas of de juiste schoenen. Je zou denken: dat maakt veel lawaai, maar alles gaat geruisloos. Niets mag op het podium te horen zijn. Sommige acteurs hebben maar een paar seconden de tijd om van gedaante te wisselen.

Seconden werk

De snelste kledingwissel van Fred Rutting is 59 seconden: één van de snelste. Hij moet dan van een dansende man veranderen in Jacques d'Ancona. Vier mensen ondersteunen hem hierbij. De ene doet de schoenen, de andere de pruik en nog een beetje schmink en rennen maar. Terug naar het podium. 'Gekkenwerk is het eigenlijk hé. We lijken wel sporters met dat heen en weer geren', zegt Rutting.

Meerdere acteurs

De rol van Jacques d'Ancona wordt door meerdere acteurs gespeeld om de het verhaal van een kleine jongen uit Groningen, die een grote man werd in Nederland goed te kunnen vertellen. Rutting speelt de wat oudere d'Ancona.

De musical Jacques J. is nog te zien in de Stadschouwburg in Groningen tot en met zondag 7 januari.