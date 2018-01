Faunavisie Wildcare begint landelijk meldpunt wolven

Er komt een landelijk meldpunt voor wolven en schade die deze dieren mogelijk hebben aangericht. Het is een intitiatief van Faunavisie Wildcare in Westernieland en schaapherder Jos Robroek uit Exloëerveen.

Waarnemingen

Het aantal wolven in buurland Duitsland blijft groeien, en het komt steeds vaker voor dat de dieren de grens oversteken, ook al omdat de natuur in Nederland op diverse plaatsen ruim baan krijgt. Er worden in de grensstreek wolven gezien, en ook zijn er doodgereden exemplaren gevonden.

Schapen

In een aantal gevallen staat vast dat er schapen zijn gegrepen door een wolf. Dat was onder meer het geval bij Nieuwe Statenzijl en bij Barger-Compascuum.

In kaart brengen

Volgens Faunavisie en herder Robroek is de informatie over wolven in Nederland nu veel te versnipperd, en moeten met name boeren weten waar ze terecht kunnen met een melding. Door de bewegingen van wolven en mogelijke slachtoffers in kaart te brengen kunnen anderen gewaarschuwd worden voor een mogelijk risico van een wolf in hun omgeving.

Schade vergoeden

Omdat de wolf een beschermd dier is waar je weinig tegen kunt beginnen zou de overheid dieper in de buidel moeten tasten om schade beter te vergoeden, vindt Robroek. 'Er is laatst een kostbaar ram van mij gegrepen door een wolf. Ik krijg daar een slachtvergoeding van een paar tientjes voor, terwijl het duizenden euro's kost om een nieuwe aan te schaffen. Maar het grootste probleem zijn de schapen die vluchten, over de kop slaan en een maagkanteling oplopen. Die gaan na een paar dagen dood en je kunt niet bewijzen dat een wolf de oorzaak is geweest'.

Waarnemingen van wolven of eventuele schade kunnen worden doorgegeven aan Faunavisie Wildcare in Westernieland.

Lees ook:

- 'Ze proppen die wolf maar mooi in de la, ik vind het prima'

- Duitse wolf laat zich weer zien bij de grens

- Onze Duitse buren willen op wolvenjacht

- De 'wolf van de A28' verdwijnt in laatjes en dozen

- Dode wolf langs de A28 kwam uit Nedersaksen

- Strunende wolf is weer terug in het Noorden