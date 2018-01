Noord Vandaag: De buschauffeurs staken, 'Shall we bring you?'

Buschauffeurs in Stad en Ommeland legden vandaag hun werk neer omdat de nieuwe cao-onderhandelingen waren stukgelopen. Daar hadden veel reizigers last van. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'Het meest belangrijke is dat we meer rijtijd krijgen, meer tijd krijgen om van onze pauze te genieten en fatsoenlijk naar de wc kunnen', zegt één van de chauffeurs. (Vanaf: 00:48)

Verder in Noord Vandaag:

- Het duurt nog wel even voordat de kerkspits in Niezijl is gerepareerd. 'Mensen denken dat er niets meer gebeurt als de storm voorbij is, maar juist dan kan het nog misgaan.' (Vanaf: 07:43)

- Café Hammingh in Garnwerd is verkocht en krijgt nieuwe uitbaters. Frans Verhage en Sander Vrieling nemen het roer in het café per 1 februari over. (Vanaf: 08:52)

- Rubben Yttergard Jenssen vertrekt bij FC Groningen. De middenvelder komt niet meer aan spelen toe en wordt verhuurd aan het Duitse 1.FC Kaiserslautern. (Vanaf: 09:14)

- De musical over het leven van Jacques d'Ancona wordt voor de tweede maal opgevoerd. We namen een kijkje achter de schermen. (Vanaf 10:47)

- Twee jongens zaten woensdag twee uur vast in de lift op het station van Winsum. En dat leidde tot liftangst in het dorp. (Vanaf 17:41)

