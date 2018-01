Facebookevenement 'bier gooien op Boef' bij Eurosonic Noorderslag

Op Facebook is een evenement gemaakt 'Bier gooien op Boef' bij Noorderslag.

De rapper kwam in opspraak omdat hij in een filmpje drie vrouwen die hem een lift gaven 'kechs', hoeren, had genoemd. De rapper werd op sociale media scherp veroordeeld voor zijn uitspraken en bood later excuses aan.

De rapper werd afgezegd voor verschillende optredens, maar treedt vooralsnog op tijdens Eurosonic Noorderslag. Op 20 januari geeft hij tussen 21:40 en 22:45 een optreden in de Kleine Zaal van de Oosterpoort.

Op moment van schrijven hebben enkele tientallen mensen aangegeven dat ze naar het evenement gaan. Meer dan honderd mensen zeggen dat zij geïnteresseerd zijn in het evenement, dat hier te vinden is.