Woningen in Scheemda getroffen door brand (Foto: Jeroen Bos/112 Groningen)

Aan de Reide in Scheemda is donderdagavond brand ontstaan in een twee-onder-een-kapwoning.

De brand is vermoedelijk in de wasmachine of droger ontstaan op de zolder van één van de woningen. De brand sloeg al snel over naar de aangrenzende woning. De brandweer bluste de brand onder meer met het gebruik van een hoogwerker en gaf rond 19:00 uur het sein brandmeester. In beide woningen waren geen mensen meer aanwezig.