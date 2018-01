Deel dit artikel:











Ricky Wu eenmalig terug bij Nic. (Foto: JKBeeld)

Ricky Wu speelt op zaterdag 13 januari mee bij Nic. in de thuiswedstrijd tegen Groen Geel. De Taiwanese korfballer is op huwelijksreis door Europa en heeft aangegeven graag in actie te komen.

Wu speelde in het verleden voor Nic. in de korfballeague. Het optreden van de topschutter is wel eenmalig. De club hoopt door de aanwezigheid van Wu een boost te krijgen in de strijd tegen degradatie in de Hoofdklasse.