Storm verwoest tenten voor minimavakantie

Een strop voor arme mensen die niet op vakantie kunnen: de storm van woensdag heeft twee safaritenten van Stichting de Vakantiebank totaal verwoest. Waarde: 15.000 euro.

Vakantiewoning

De stichting biedt mensen die op of onder het bestaansniveau leven en al minstens vijf jaar niet meer op vakantie zijn geweest, een gratis vakantie aan. De tenten stonden, compleet ingericht, op camping De Barkhoorn in Sellingen, klaar om dienst te doen als vakantiewoning. De eigenaar van de camping probeerde de tenten te zekeren door ze met draden vast te maken aan een betonnen voet van zeventig kilo. Maar hij was hiermee bezig toen de wind de tijdelijke onderkomens vastgreep, optilde en een paar meter verderop weer neerkwakte.

Complete inventaris

'Met inhoud en al', verzucht Erik van Diepen van de stichting. 'De complete inventaris dus he: kopjes, bestek, bedden, een loungeset. Tenten van zes bij negen meter. Alles is helemaal verwoest.'

Weldoener

De stichting had de tenten nog geen jaar geleden in haar bezit gekregen via subsidies, giften en sponsorgelden. De nu stukgewaaide tenten waren de enige twee in Groningen. 'Een enorme aderlating', zegt Van Diepen. 'Maar ja, wat doe je eraan? Het enige wat we nu kunnen doen is hopen op een weldoener.'