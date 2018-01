Tiende internationaal toernooi in Stad: verliefd op footvolley

Een internationaal footvolleytoernooi in Stad - voor de tiende keer maar liefst. Bij Binn'npret laten teams van twaalf landen zien wat ze waard zijn.

'Er is een Braziliaans team, dat echt tot de wereldtop behoort, dus daar ben ik heel blij mee. Israël heeft goed niveau, Duitsland, Nederland. Dit jaar is ook Marokko er bij, dus weer een nieuw continent, hartstikke mooi', aldus mede-organisator Erik Drenth.

Verliefd

'Ik ben van origine zelf een volleyballer, maar ik ben helemaal verliefd geworden op het footvolley. Het is een heel mooie kijksport. Er zitten zulke mooie acties bij, zwijmelt Drenth.

Toekomst footvolley

De organisator denkt dat het footvolley in de toekomst nog bekender wordt. 'Je ziet ook met beachvolleybal dat dat ontzettend kan leven en dat dat ook is gaan groeien in Nederland. Wij bungelen er wat achter aan met footvolley. Er worden wel stappen gemaakt. Binnen enkele jaren komt er heel veel geld vrij en worden er hele grote toernooien gespeeld', besluit Erik Drenth.

Zaterdag finales

Het toernooi duurt twee dagen. Vrijdag zijn de poulewedstrijden en zaterdag worden de finales gespeeld.