Schoonmaak bekladde kerk begonnen: 'Dit scheelt ons weer afkrabben'

De hogedrukspuit draait overuren, maar na vrijdag staat de gereformeerde kerk in Munnekezijl er weer brandschoon bij. Tot blijdschap van beheerder Ebel van Houten, 'Want het is wel een puinzooi.'

De kerk werd op oudejaarsnacht beklad met verf en van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.

'Kwestie van te veel bier'

'Zeer creatief schilderwerk', noemt Van Houten het vandalisme met een knipoog. 'We werden op nieuwjaarsochtend verrast door dit vandalisme. De dader of daders hebben hier minimaal een half uur vol enthousiasme aan gewerkt. Het is een hoop verf. We hebben nog geen idee wie het gedaan heeft en waarom. Ik vermoed een kwestie van te veel bier.'

Kwetsbare stenen

Toen een schoonmaakbedrijf lucht kreeg van het vandalisme, sprong men gelijk in de bres. Vrijdag werd meteen al gestart met het verwijderen van de verf. 'Dit is voor ons dagelijks werk', vertelt schoonmaker Joost Comez, terwijl hij de verf met een hogedrukspuit bestrijdt. 'Door de druk en de temperatuur aan te passen, beschermen we de kwetsbare stenen en voegen.'

De twaalf glas-in-loodramen van de kerk bleven wonderwel gespaard. 'Daar hebben we ooit voorzetramen voor geplaatst. Dat is nu onze redding geweest.' Op de voorzetramen zijn wel grote, witte verfcirkels zichtbaar.

Voordeel

Ook het houtwerk van de kerk werd besmeurd, maar een proef wees uit dat ook die verf goed te verwijderen is. Van Houten ziet zelfs een bijkomend voordeel. 'Door het afspuiten gaat ook de oude verf eraf. Dat scheelt ons een hoop krab- en schuurwerk als we gaan schilderen.'

De schoonmaakklus duurt naar verwachting nog de hele dag.

