Parlementaire enquête over gaswinning in de ijskast: ook CDA terughoudend (Foto: Wikimedia commons)

Een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen zit er voorlopig niet in. Aan die opstelling is ook na de vorming van een nieuw kabinet niet veel veranderd. Integendeel.

Het CDA, dat eerder vóór een parlementaire enquête stemde, is nu terughoudend. Volgens de partij heeft het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de gaswinning al genoeg duidelijk gemaakt. Veel werk voor niets Een enquête moet volgens CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder dan ook wel een toegevoegde waarde hebben. 'Het OVV-rapport trok stevige conclusies. Die staan nog steeds als een huis. Als een enquête niets extra's oplevert, doe je veel werk voor iets wat misschien niets extra's oplevert. We moeten ons nu concentreren op een goede schadeafwikkeling en een slag maken met een duurzame versterkingsopgave.' Toch houdt Mulder de deur nog op een kier. 'Als er vragen onbeantwoord blijven, vind ik een enquête altijd een mogelijkheid.' Moties haalden het niet Alle pogingen om tot een parlementaire enquête te komen strandden tot dusver. Zo haalden moties in 2016 en vorig jaar in de Tweede Kamer het niet. Daarna werd in Den Haag een door Loppersum Vooruit opgezette petitie ingediend om tóch zo'n enquête te houden, maar ook toen zeiden veel partijen er nog niet veel in te zien. Lees ook: - Zijlstra (VVD) schaart zich achter gas-uitspraken Rutte

