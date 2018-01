Tropendagen bij kerstbomenasiel: 'Ik word dagelijks bestookt met berichtjes'

Het is een komen en gaan bij het kerstbomenasiel in Stad. Frans Kerver van Tuinindestad heeft het er maar druk mee. 'De bomen worden in december gehuurd en daarna weer teruggebracht en herplant.'

Tuinindestad is een ontmoetingsplek waar een oude kas opnieuw wordt opgebouwd', legt Kerver uit. Op het terrein worden vaste planten gekweekt. Daarnaast is er een moestuin en een speelterrein. 'In het voorjaar houden we ook workshops en lezingen over tuinieren en duurzaamheid', vult Kerver aan.

Adoptiebomen

Sinds 2010 kan er bij Tuinindestad gebruik worden gemaakt van adoptiebomen. 'Deze bomen kun je huren en wanneer de feestdagen voorbij zijn, weer terugbrengen. Dan herplanten wij ze weer. Maar de vraag is momenteel veel groter dan het aanbod, dus iedereen die nog een boom met een goede kluit heeft, kan deze hiernaartoe brengen.'

Compacte kluit

De adoptiebomen worden op een speciale manier gekweekt, zodat ze niet uitdrogen als ze in warme woonkamers staan. Kerver: 'De kluit is heel compact gekweekt en daardoor is de overlevingskans tachtig á negentig procent. Het is belangrijk dat de kluit tussentijds goed nat blijft, omdat ze vanuit de kou in een warme woonkamer worden gezet en andersom.'

Bestookt met berichtjes

Het kerstbomenasiel begroet rond deze tijd weer tweehonderd adoptiebomen. En dat heeft Kerver geweten. 'Ik word dagelijks bestookt met WhatsAppjes, Facebookberichten en telefoontjes met de vraag of er nog plek voor een extra kerstboom is', somt hij lachend op. 'Op dit moment kunnen er nog wel tweehonderd bomen bij.'

Herkenbaar teken

Voor tien euro asielgeld is een adoptieboom over een jaar weer te huren. Sommige bomen zijn al acht keer heen en weer verhuisd. 'Hang er een herkenbaar teken aan van plastic of metaal, dan kun je dezelfde boom over een jaar weer een maand adopteren. Nee, een papiertje met naam volstaat niet. Dat houdt geen stand in dit Nederlandse weer.'