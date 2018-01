Politie geeft schokkende beelden vrij van aanrijding op Petrus Campersingel

De politie heeft beelden vrijgegeven van een ongeluk op de Petrus Campersingel in Groningen. Daar werd op 23 september 2017 een 23-jarige Stadjer aangereden door een Audi A3. Van de bestuurder ontbreekt tot nu toe elk spoor.

Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie alsnog op waardevolle tips over de aanrijding.

Wegrennen lukt niet meer

Op de beelden is te zien hoe een auto rond vijf uur 's nachts met hoge snelheid over de Petrus Campersingel rijdt. Wanneer de voetganger vanaf het UMCG-terrein de straat oversteekt, merkt hij de auto te laat op. De man probeert nog weg te rennen, maar kan niet voorkomen dat hij wordt geschept. Hij belandt gewond op straat, terwijl de auto hard doorrijdt.

Buurtbewoners horen de klap van de aanrijding en nemen poolshoogte. Zij zien het slachtoffer op straat liggen en waarschuwen de hulpdiensten. De 23-jarige is met een ambulance naar het UMCG gebracht. Hij kwam er vanaf met hoofd- en beenletsel.

Schade aan koplamp en mistverlichting

Op de Petrus Campersingel werden onderdelen van de mistverlichting en een gedeelte van de koplamp van de betrokken auto aangetroffen. Aan de hand van onderdeelnummers bleek dat het gaat om een Audi A3 die tussen 2009 en 2012 gemaakt is. De politie sluit niet uit dat de auto nog meer schade heeft opgelopen. De kleur en de uitvoering van de auto zijn niet bekend.

Tips over de bestuurder van de auto kunnen gemeld worden via 0900-8844, of anoniem via de stichting Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.



Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Lees ook:

Audi rijdt door na ongeluk; voetganger zwaargewond