Lopend Vuur: Popfestival Noorderslag moet rapper Boef weren

De bekende rapper Boef ligt flink onder vuur. Sofiane Boussaadia, zoals hij echt heet, plaatste in een dronken bui een bericht op Snapchat, nadat drie jonge vrouwen hem op Nieuwjaarsdag een lift hadden gegeven. Hij noemde ze kechs, straattaal voor hoeren.

Later maakte Boef nog meer mensen boos, omdat hij in een reactie op de commotie vrouwen die nog zo laat op pad zijn en die 's nachts in korte rokjes naar clubs met alcohol gaan, kechs noemde. Voor beide berichten heeft Boef inmiddels excuses aangeboden.

Boycot

Voor enkele DJ's reden om de rapper, bekend van hits als Habiba, voorlopig te boycotten. Op Paaspop is hij uit het programma geschrapt en voor GOfun Partyvakanties mag hij ook niet meer in het buitenland optreden.

'Actuele stand van de popmuziek'

Bij Eurosonic/Noorderslag, later deze maand in Groningen, staat hij wel op het podium. Tegen het Dagblad van het Noorden zei programmeur Peter Sikkema donderdag dat Eurosonic/Noorderslag de actuele stand van de popmuziek wil tonen en dat Boef daarbij hoort.

Wat is jouw mening?

Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Was jij van plan om naar Noorderslag te gaan en ga je nu niet meer? Of vind je dat Boef, ondanks zijn uitspraken, thuishoort op het festival? We horen je mening graag. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288.

Wil jij iets meer betalen voor duurzame producten?

Onze stelling van gisteren was: Duurzame producten mogen best iets meer kosten. 65,05 procent van de stemmers is het niet eens met deze stelling.